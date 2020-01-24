عرض أسوأ قطة في العالم للتبني مجانا.. تعرف على طباعها المخيفة

عرض أحد مراكز رعاية الحيوان الأمريكية إعلانًا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook لتبني "أسوأ قطة في العالم"، والتي إذا حدقت بك طويلًا قد تجعلك تكره حياتك.





نشر مركز رعاية القطط إعلانًا مثيرًا يطلب من الناس تبني "أسوأ قطة في العالم" مجانًا وبدون مقابل، حيث قام مركز Mitchell Animal Rescue الواقع في ولاية كارولينا الشمالية، بمشاركة صور القطة بيرديتا Perdita على صفحته على فيسبوك Facebook.





وقد كتب عليها: "في إحدى المرات كنا نظن أنها مريضة أو ما شابه، لكن تبين أنها مجرد مخادعة كبيرة"، وقد شدد المركز على أن بيرديتا هي أسوأ قطة في العالم لعدة أسباب وفقًا لصحيفة مترو.





أولها أنه يصعب النظر إلى وجهها من شكلها الكئيب المخيف، فوفقًا للموظفين في Mitchell، فإن أحد أهم الأشياء الرئيسية لها هو: "التحديق فيك بكراهية حتى تشعر كما لو أنك قد لن تشعر بالبهجة مرة أخرى".





أشياء غريبة تفضلها القطة:

أغنية القط سكراتش المحموم .

فيلم مقبرة الحيوانات الأليفة (شارش الشرير هو بطلها).

القفزات المخيفة (تخصصها).

الجلوس في الزوايا المظلمة هوايتها.

أن تكون ملكة في منزلها.

خداع موظفي المأوى ليعتقدوا بأنها مريضة (لكن الطبيب البيطري يصرح بأنها مخادعة).





أشياء غريبة تكرهها القطة:

اللون الوردي!

القطط الرقيقة!

الكلاب!

الأطفال!

الدجاجات!

أفلام ديزني!

عيد الميلاد!

وأخيرا وليس آخرا ... تكره المعانقة





على الرغم من أن الإعلان المجاني كان مزحة واضحة، إلا أنها حققت ضجة لا تصدق على مواقع التواصل واستجابة غير عادية من عدد كبير من راغبي التبني، بالإضافة إلى حصولها على 1700 إعجاب و 1900 مشاركة، يقول أحدهم: "هذه هي كل ما أريده، فبؤسها يعبر عن حالي في 2020"