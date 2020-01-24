مي عمر تتحدى الشتاء بإطلالة غير تقليدية

حرصت الفنانة مى عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة لها.
تألقت مى عمر فى الصورة بإطلالة أنيقة وغير تقليدية، حيث ارتدت شورت لامع مع سترة قطنية باللون الأسود، ونسقت معهما جاكيت كلاسيك من نفس قماشة الشورت، مما منحها إطلالة جذابة.
وانتعلت مى عمر فى الصورة حذاء أسود ذا كعب عالى و متوسط الطول، وارتدت حقيبة سوداء متوسطة الحجم.
فيما اعتمدت مى عمر على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة التى كشفت عن جمال ملامحها.