مي عمر تتحدى الشتاء بإطلالة غير تقليدية





مى عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة لها. حرصت الفنانةعلى مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة لها.





مى عمر فى الصورة بإطلالة أنيقة وغير تقليدية، حيث ارتدت شورت لامع مع سترة قطنية باللون الأسود، ونسقت معهما جاكيت كلاسيك من نفس قماشة الشورت، مما منحها إطلالة جذابة. تألقتفى الصورة بإطلالة أنيقة وغير تقليدية، حيث ارتدت شورت لامع مع سترة قطنية باللون الأسود، ونسقت معهما جاكيت كلاسيك من نفس قماشة الشورت، مما منحها إطلالة جذابة.





مى عمر فى الصورة حذاء أسود ذا كعب عالى و متوسط الطول، وارتدت حقيبة سوداء متوسطة الحجم. وانتعلتفى الصورة حذاء أسود ذا كعب عالى و متوسط الطول، وارتدت حقيبة سوداء متوسطة الحجم.





مى عمر على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة التى كشفت عن جمال ملامحها. فيما اعتمدتعلى خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة التى كشفت عن جمال ملامحها.







