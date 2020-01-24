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أخبار العالم

اليوم.. جونسون يترقب توقيع الاتحاد الأوروبي على اتفاق بريكست

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:57 ص
رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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شيماء مصطفى
يترقب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، توقيع زعماء الاتحاد الأوروبي صفقة البريكست، حيث يتم الانتهاء رسميًا من اتفاق الانفصال الرسمي بين لندن وبروكسل، للخروج يوم 31 يناير.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية،فإنه من المقرر أن يوقع رؤساء المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي اتفاقية الانسحاب في وقت لاحق بعد أن صادقت الملكة إليزابيث الثانية عليها، أمس الخميس.

ويمهد ختم الملكة المطبوع على مشروع القانون، الطريق أمام المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، وذلك بعد أربع سنوات تقريبًا من استفتاء المغادرة والذي أجري عام 2016.

ومن المنتظر أن يوقع رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، اليوم، على اتفاقية الخروج من التكتل، لكن لا يزال يتعين موافقة البرلمان الأوروبي عليها قبل يوم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع أن يتم التصويت في 29 يناير.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أشاد بعبور خط نهاية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أن أن تحول مشروع اتفاقية الانسحاب إلى قانون.

ولكن مع الخروج، ستصبح المملكة المتحدة في فترة انتقالية خلال فبراير، حيث ستبقى العلاقة مع بروكسل على حالها للانتهاء من المحادثات التجارية.
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