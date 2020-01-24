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أخبار العالم

مقتدى الصدر يطالب بتوقيع اتفاقية عدم الاعتداء مع دول الجوار العراقي

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:22 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، عن "توقف مؤقت" لمقاومة الوجود الأجنبي في العراق.

 وأشار  مقتدى الصدر  في بيان إلى جملة مطالب والتزامات تحدد العلاقة بين العراق والدول الاجنبية.

وقال  مقتدى الصدر إنه سيتم التعامل مع الولايات المتحدة كدولة {محتلة ومعادية} إذا رفضت الخروج من العراق.

ودعا الصدر دول الجوار العراقي إلى وقف التدخل في الموقف العراقي مع الولايات المتحدة وطالب الحكومة العراقية بعقد معاهدات عدم اعتداء مع كل دول الجوار

كما دعا مقتدى الصدر إلى غلق كل القواعد العسكرية الأميركية في العراق.
مقتدى الصدر يطالب بتوقيع اتفاقية عدم الاعتداء مع دول الجوار العراقي
مقتدى الصدر يطالب بتوقيع اتفاقية عدم الاعتداء مع دول الجوار العراقي
مقتدى الصدر يطالب بتوقيع اتفاقية عدم الاعتداء مع دول الجوار العراقي
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