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رياضة

ميلان يسعى لمواصلة صحوته بـ الدوري الإيطالي على حساب بريشيا

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:23 ص
إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش
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محمد السعيد
يحل فريق ميلان ضيفا على نظيره بريشيا، اليوم، الجمعة، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدروي الإيطالي.

ويسعى فريق ميلان بقيادة نجمه السويدي إبراهيموفيتش، لمواصلة صحوته بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، ومواصلة تحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وكان ميلان قد حقق الفوز في أخر مباراتين بالدوري الإيطالي على حساب كالياري وأودينيزي.

على الجانب الأخر يطمح فريق بريشيا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الروسونيري، للخروج من دوامة النتائج السيئة التي يقدمها هذا الموسم.

ويحتل فريق ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد بريشيا في المركز الـ 19، وقبل الأخير بـ 15 نقطة.


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