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رياضة

تواصل أعمال التشييد والبناء بفرع الأهلي بالتجمع الخامس.. صور

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:40 م
فرع الأهلي بالتجمع
فرع الأهلي بالتجمع الخامس
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عبدالحكيم ابو علم
تواصلت أعمال التشييد والبناء بفرع النادي الأهلي الرابع في التجمع الخامس الذي يشهد العديد من الخطوات الإنشائية والخدمية المميزة، بناءً على تكليفات الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة الذي يتابع كل كبيرة وصغيرة تتعلق بمشروع بناء وتشييد فرع التجمع الخامس.

وكانت المرحلة الأولى الخاصة بأعمال البنية التحتية قد بدأت قبل شهر ونصف من الآن، ويتواصل العمل بشكل مكثف فيها؛ من أجل إنجاز هذه المرحلة بشكل مميز يليق بقيمة نادي القرن الإفريقي ويتناسب مع أحلام وطموحات أعضاء الأهلي ومحبيه وعشاقه.

وتتضمن المرحلة الأولى من أعمال البنية التحتية؛ الانتهاء من تشييد أسوار وبوابات النادي ومناطق جلوس الأعضاء، والملاعب الرياضية، و ملاعب أكاديمية كرة القدم، ومن المنتظر أن تنتهي هذه الأعمال في غضون عشرة أشهر تقريبًا.

يذكر أن مجلس إدارة الاهلي قد أعلن التفاصيل المالية الخاصة بتقسيط عضوية فرع التجمع الخامس للحاصلين على «المؤهل العالي»، حيث تبلغ قيمتها حاليا200 ألف جنيه، في حالة سدادها على دفعة واحدة «كاش»، وفي حال التقسيط يتم زيادة مبلغ 40 ألف جنيه، في شكل مصروفات إدارية لتبلغ القيمة النهائية للعضوية 240 ألف جنيه.

وتبلغ قيمة دُفعة المقدم 100 ألف جنيه، على أن يتم تقسيط باقي قيمة العضوية على 4 دفعات سنوية قيمة كلٍّ منها 35 ألف جنيه، مع تحرير شيكات بالمبالغ المستحقة، ويحصل العضو على إقرار بالمستحقات المالية المتبقية.

وبالنسبة لشروط الحصول على عضوية التجمع الخامس للمؤهل دون العالي يتم دفع قيمة العضوية 300 ألف جنيه، حال سدادها كاش ، وفي حالة التقسيط تصل قيمة العضوية إلى 360 ألف جنيه يتم تسديدها على أربع سنوات بفائدة 10 % سنويًا ، وتبلغ قيمة الدفعة المقدمة: 150 ألف جنيه، والقسط الأول 52500 جنيه، والقسط الثاني 52500 جنيه والقسط الثالث 52500 جنيه، والقسط الرابع 52500 جنيه.

ويحق للعضو استكمال العضوية العامة خلال 4 سنوات من تاريخ افتتاح الفرع، وذلك بنفس الأسعار السارية وقت اشتراكه بعضوية الفرع كما يحق له تقسيط باقي قيمة العضوية العامة على فترة سماح جديدة تمتد لأربع سنوات جديدة.
تواصل أعمال التشييد والبناء بفرع الأهلي بالتجمع الخامس.. صور
تواصل أعمال التشييد والبناء بفرع الأهلي بالتجمع الخامس.. صور
تواصل أعمال التشييد والبناء بفرع الأهلي بالتجمع الخامس.. صور
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