دانه الحيدر .. قصة ممثلة قتلها التنمر

أعلنت الصحفية والناقده مي العيدان، وفاة الفنانة الكويتية دانه عباس الحيدر، من خلال حسابها الرسمي على تطبيق "انستجرام".





قالت مي العيدان، "إنتقلت إلى رحمة الله دانه عباس الحيدر، إنا لله وإنا إليه راجعون .. الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويصبر أهلها .. إدعولها".





ولم توضح الاعلامية مي العيدان، سبب الوفاه الحقيقي، حيث قال البعض إن الأسباب نفسية بسبب تعرضها للتنمر المستمر من رواد السوشيال ميديا، بينما قال البعض الاخر إن سبب الوفاه إصابتها بمرض السرطان.





يذكر أن الفنانة الشابة بدأت مشوارها في الفن حديثا، حيث شاركت في مسلسل ”أنا وقلبي“، كما اشتهرت بمصطلح ”خرعتوني“ عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.