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أخبار العالم

سقطا من منحدر جبلي.. تفاصيل تحطم سيارة بجازان ووفاة شخصين.. صور

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:49 م
سقوط من جبل جازان
سقوط من جبل جازان
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سعيد العربي

أفاد المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، بالسعودية العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بوفاة شخصين جراء سقوط سيارة بمنحدر جبلي بمحافظة فيفا.


وقال "الغامدي": بعدما تلقينا البلاغ، وعند وصول الفِرَق للموقع؛ اتضح أن الحادث عبارة ‏عن انحراف سيارة عن الطريق، وسقوطها في موقع شديد الوعورة على بُعد 70م تقريبًا، وانتشلت الفِرَق جثة شخص سعودي.


وذكر المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان بيشي الصرخي: غرفة العمليات تَلَقّت البلاغ في تمام الساعة 12:9 من صباح اليوم الجمعة، بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق قرضة، بجوار مدرسة للبنات بمحافظة فيفاء.


وأضاف: انطلقت فرقتان إسعافيتان إلى موقع الحادث، وعند وصولهما تمركزتا في موقع الحادث، وتمكنت فِرَق الدفاع المدني من إخراج حالتين من السيارة التي انحرفت، وسقطت من منحدر جبلي.


وأردف: تبيّن وفاة الشخصين، ونقل أحد المتوفين لثلاجة الموتى بمستشفى فيفا العام؛ بينما نقلت الجثة الأخرى عن طريق جهة أخرى.

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سقطا من منحدر جبلي.. تفاصيل تحطم سيارة بجازان ووفاة شخصين.. صور
سقطا من منحدر جبلي.. تفاصيل تحطم سيارة بجازان ووفاة شخصين.. صور
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