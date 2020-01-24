AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عمر طلعت زكريا يتغزل في زوجته بصورة جديدة ورسالة.. شاهد

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:10 م
عمر طلعت زكريا وزوجته
عمر طلعت زكريا وزوجته
Advertisements
محمد بدران
نشر الفنان عمر طلعت زكريا، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" .

وظهر "عمر" برفقة زوجته ،وعلق على الصورة متغزلًا: "نجمة قلبي" نالت إعجاب متابعيه.

وتوفي الفنان الكوميدى طلعت زكريا فى شهر أكتوبر الماضي بعد صراع طويل مع المرض، وتدهورت حالته، وتم نقله لأحد مستشفيات الدقي، ليتوفى هناك.

يذكر أن طلعت زكريا انتهى قبل وفاته من تصوير فيلم بعنوان "بعد الخميس"، إنتاج سعودي إماراتي مشترك، من ‏إخراج ‏المخرج ‏السعودي، حيدر سمير الناصر، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية، ولم يعرض بعد‎.

ورحل طلعت زكريا عن عالمنا بعد رحلة مع المرض، ورحلة عطاء كبيرة قدّم خلالها عددًا كبيرًا من الأدوار المميزة.
View this post on Instagram

نجمه قلبي ❤️🌹♠️

A post shared by omartalaatzakaria (@omartalaatzakaria_) on

عمر طلعت زكريا يتغزل في زوجته بصورة جديدة ورسالة.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمرنا ما هننساك وبندعيلك | عمر طلعت زكريا يتذكر والده بكلمات مؤثرة

القادم أجمل.. إيمى طلعت زكريا في أحدث ظهور بعد وفاة والدها

طول عمري نسخة منك.. إيمي طلعت زكريا تنشر صورا نادرة لوالدها من الطفولة

بعد رحيل والدها بـ شهرين | إيمي طلعت زكريا تكشف آخر طلب له

عمر طلعت زكريا يقدم فيلما عن مشوار والده الفنى

عائلة طلعت زكريا: لا نعلم مصير دوره فى الجزء الثانى من فيلم حريم كريم

ترشيحاتنا

أردوغان يهدد بفوضى شاملة في حوض البحر المتوسط

لقاء الخميسي داخل شنطة سيارتها.. والجمهور: هتعقلي إمتى

2 في 1 وموجود بالمنزل.. مشروب سحري للتدفئة والتخسيس في الشتاء

سوق كبير بالمليارات.. البرلمان يبحث تقنين البيع بالقسط الأثنين

الأهلي يضع بند عدم المشاركة في عقد صلاح محسن مع سموحة

عاجل.. انفجار ضخم فى منشأة صناعية في هيوستن بأمريكا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. أرز أبيض دايت وخضار سوتيه

من انستجرام إلى الحبس.. قصة القبض على سارة الكندري وزوجها بـ فيديو خادش

جذبت الكبار والأطفال.. الموسيقى العسكرى بطل اليوم الثالث لمعرض الكتاب.. صور