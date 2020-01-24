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منوعات

بـ قبعة أنيقة.. روان بن حسين بإطلالة شتوية تخطف الأنظار

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:32 م
روان بن حسين
روان بن حسين
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محمد بدران


نشرت نجمة السوشيال ميديا الكويتية روان بن حسين صورًا جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت روان بن حسين فى الصور بإطلالة شتوية، حيث ارتدت قبعة أنيقة وتيشيرت باللون الرمادى وعلق قائلة "اشتقت اليكم يا عائلتى اشتقتكم"

وكانت روان بن حسين قد أعلنت زواجها في وقت سابق لكنها لم تكشف عن هوية زوجها.

وبررت ذلك بأن زوجها رجل قانون لا يحب الظهور على وسائل التواصل الإجتماعي ففضّلت إبقاء هذا الجزء من حياتها بعيدا عن الإعلام.

يذكر أن روان بن حسين عارضة أزياء كويتية، ولدت في 30 ديسمبر عام 1996، وحصدت الكثير من الشهرة في عمر صغير.

وانتقلت روان بن حسين مؤخرا إلى العاصمة البريطانية لندن لدراسة القانون، وتأمل أن تصبح كاتبة في الأدب الفصيح وشاعرة، تدرس حاليا المحاماة في لندن، وحققت شعبية كبيرة عبر وسائل التواصل والإعلام الجديد، خاصة لدى المهتمين بعالم الموضة والجمال.
بـ قبعة أنيقة.. روان بن حسين بإطلالة شتوية تخطف الأنظار
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