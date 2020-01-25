مقترحات برلمانية حول رقمنة برامج الإرشاد الزراعي في مصر وإتاحتها للفلاحين.. برلمانيون: يساهم في سرعة حصر المحاصيل ورصدها.. الفلاح مستعد لاستعمال الوسائل المختلفة لتحسين البقعة الزراعية

برلماني يقترح رقمنة برامج الإرشاد الزراعي وإتاحتها للفلاحين .

برلمانية تعلق على مقترح برنامج الإرشاد الزراعي وتطالب بتدريب الفلاحين

برلماني: رقمنة الإرشاد الزراعي قرار يحتاج إلى دراسة وتدريب



تقدم النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، عملا بحكم المادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية للمجلس باقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، ووزير الاتصالات في شأن " رقمنة برامج الإرشاد الزراعي في مصر وإتاحتها بشكل تكنولوجي سهل للفلاحين".

أكد طلعت أن المرشد الزراعي في مصر علي مدار السنوات الماضية كان يمثل ضرورة مهمة لكل الفلاحين، لدوره الفعال في تقديم النصيحة والرأي الأفضل نحو النهوض بالزراعة ودعم الفلاح عبر العلم والدراسة من ناحية والخبرة الواقعية من ناحية أخرى ، ولكن مع مرور الزمن، اندثر هذا الدور بل انتهى تدريجيا من قري مصر، وأصبح الفلاح دون مرشد أو موجه ووقع فريسه للمغالطات التي أثرت بالسلب على وضع الزراعة في مصر، ونتج عن ذلك أوضاع سلبية للفلاحين من نواحي الإرشاد والتنوير.





وأضاف عضو مجلس النواب، بأنه فق هذه الأوضاع أصبحت الحاجة ضرورية من جانب الحكومة لإيجاد بديل للمرشد الزراعي علي أرض الواقع، حتى يؤدي نفس المهمة في تنوير وتثقيف الفلاحين والمزارعين نحو الطرق الأفضل والآليات الصالحة نحو جميع المحاصيل التي يتم زراعتها علي مستوي الجمهورية وفق فصول السنة المختلفة، وذلك من خلال مواكبة التطور التكنولوجي وأعمال الرقمنة التي تسير فيها الحكومة بمختلف المجالات ومن ثم العمل علي توفير مواد الإرشاد الزراعي بطريقة إلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية، و الهواتف المحمولة من خلال أبلكيشن حيث لم يعد أي بيت مصر بدون أجهزة إلكترونية متطورة تتاح عليها هذه البرامج.

ولفت طلعت إلي أن رقمنة برامج الإرشاد الزراعي في مصر وإتاحتها بشكل تكنولوجي سهل للفلاحين من شأنه أن يتم من وزارة الزراعة حيث تتيح هذه المواد الإرشادية بشكل منضبط علي مستوى جميع المحاصيل والمنتجات الزراعية، وتتولي وزارة الاتصالات توظيفها بشكل إلكتروني عبر آليات محددة من شأنها أن تصل لكل ما يهتم بتعاطي مع المنظومة الزراعية في مصر من أجل التغلب علي الدور المندثر للمرشد الزراعي.





وفى المقابل، أيدت جواهر الشربيني عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، اقتراح النائب جون طلعت، في شأن "رقمنة برامج الإرشاد الزراعي في مصر وإتاحتها بشكل تكنولوجي سهل للفلاحين".





أضافت "الشربينى" في تصريحات لـ"صدى البلد، أن هذا الاقتراح يساهم في سرعة حصر المحاصيل ورصد المحاصيل التي تحتاج إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية لها، فضلا عن تسهيل عملية فرز المحاصيل والفلاحين والجهات الزراعية والبحثية المختصة.





أشارت عضو اللجنة الزراعية إلى وجود 7 آلاف جمعية زراعية يحتاجوا لأكثر من عام لتدريب وتثقيف الفلاحين المصريين، متابعة" أن أي محصول يخرج من الفلاحين الى السوق بأقل تكلفة سبب زيادة المحاصيل في الأسواق .





وأكدت النائبة أن الفلاح المصري ذكي ويستطيع استخدام أي وسيلة تساعده على زيادة إنتاج المحصول وجودته والفلاح بطبعة مستعد في إستعمال الوسائل المختلفة لتحسين البقعة الزراعية.





و قال النائب "صبري يوسف" عضو لجنة الزراعة، أيضا إن اقتراح النائب جون طلعت، في شأن "رقمنه برامج الإرشاد الزراعي، جيد ويساعد في تقليل الوقت المطلوب لحصر السلع الزراعية والعجز و الفائض.

أضاف النائب في تصريحات لـ"صدى البلد، أن الرقمنة ستكون خدمة وليس نظام يستخدمه الفلاح من تلقاء نفسه لأن الفلاح يحتاج لى نظام تدريبي وتثقيفي لمساعدته في التكيف على التطورات التكنولوجية الجديدة واستكمال البحوث الزراعية.