AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حجب موقع وكالة فارس الإيرانية إثر العقوبات الأمريكية

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:05 م
حجب موقع وكالة فارس
حجب موقع وكالة فارس الإيرانية بسبب العقوبات الأمريكية
Advertisements
رحيم يسري
قالت وكالة "فارس" الإيرانية إن موقعها الإلكتروني تم حجبه بسبب العقوبات الأمريكية.

وقال الحساب الرسمي للوكالة على "تويتر": "منذ ساعات تعذر الوصول لموقع الوكالة بسبب إدراجه في قائمة العقوبات الأمريكية".

وأوضحت الوكالة أن رسالة وصلتها تفيد بأنه تم حجب الموقع الرسمي بناء على تعليمات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية 

كانت واشنطن فرضت مؤخرا سلسلة من العقوبات على شركات ومؤسسات إيرانية.

وشملت العقوبات الأمريكية الجديدة شركة تريليانس للبتروكيماويات المحدودة، وهي شركة وساطة مقرها هونج كونج ولها فروع في إيران  والصين وألمانيا، بالإضافة على شركة Sage Energy  في هونج كونج وشانجهاي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب تصريحات أمريكا..الخارجية الإيرانية تستدعي السفير السويسري في طهران

فرض عقوبات أمريكية على وزير الاتصالات الإيراني بسبب حجب الإنترنت

بسبب التدخل في اليمن.. واشنطن تفرض عقوبات على الصناعات البحرية والجوية الإيرانية

بعد مقتل سليماني.. 3 مؤشرات على توتر العلاقات بين قطر وإيران

الخارجية الأوكرانية: مقتل طاقم وركاب الطائرة المنكوبة في إيران

إيران تكشف سبب تحطم الطائرة الأوكرانية في هذا الموعد

ترشيحاتنا

سلام وتحية.. إهداء من رجال القوات المسلحة للشرطة المصرية في عيدهم الـ68

شاهد.. لحظة اصطدام قطار بشاحنة علقت على القضبان.. ومصير قائدها

للمرة الأولى في العالم.. ملكة جمال ثنائية الجنس .. صور

شطه يطالب الأهلي بـ إرسال احتجاج لـ الكاف ضد الاستبدال فى دورى الأبطال

أنت تستحقها.. ساديو ماني يكشف لأول مرة كواليس حواره مع محمد صلاح بعد تتويجه بجائزة أفريقيا

توقف عن تناولها في الحال.. 5 أطعمة تسبب انتفاخ المعدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة اصطدام قطار بشاحنة علقت على القضبان.. ومصير قائدها

المسجد الكبير.. تحفة معمارية ومتنفس جديد يعالج أخطاء الماضي في أحضان معرض الكتاب

هنتعشى إيه النهاردة.. أرز أبيض دايت وخضار سوتيه