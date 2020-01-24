حجب موقع وكالة فارس الإيرانية إثر العقوبات الأمريكية

قالت وكالة "فارس" الإيرانية إن موقعها الإلكتروني تم حجبه بسبب العقوبات الأمريكية.





وقال الحساب الرسمي للوكالة على "تويتر": "منذ ساعات تعذر الوصول لموقع الوكالة بسبب إدراجه في قائمة العقوبات الأمريكية".





وأوضحت الوكالة أن رسالة وصلتها تفيد بأنه تم حجب الموقع الرسمي بناء على تعليمات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية





كانت واشنطن فرضت مؤخرا سلسلة من العقوبات على شركات ومؤسسات إيرانية.





وشملت العقوبات الأمريكية الجديدة شركة تريليانس للبتروكيماويات المحدودة، وهي شركة وساطة مقرها هونج كونج ولها فروع في إيران والصين وألمانيا، بالإضافة على شركة Sage Energy في هونج كونج وشانجهاي.