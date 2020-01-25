جناح الأزهر في معرض الكتاب.. "الأربعين في أصول الدين" تتصدر المبيعات.. وشومان: الأسرة في الإسلام هي النواة الأولى.. والشرقاوي: كل ما يتعلق بشئونها في القانون مأخوذ من الشريعة

طلاب الأزهر يتوجهون إلى الجناح الخاص بوزارة الداخلية لتقديم التهنئة لقيادات الشرطة

كتاب الأربعين من أقيم المصنفات في علم الكلام





يشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام. ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.

عقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الجمعة، ندوة بعنوان " قضايا الأسرة المصرية بين الشريعة والقانون"، بحضور الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، والدكتور أحمد الشرقاوي، أستاذ القانون بجامعة الأزهر، أدار الندوة محمود عبد الرحمن، عضو المركز الإعلامي للأزهر الشريف.

في بداية الندوة أكد شومان أن الأسرة في الإسلام هي النواة الأولى، والمكون الأصيل في ترابط المجتمع، وأن الشريعة الإسلامية قد أولت اهتماما بالغا بالأسرة، حيث أكدت على ضرورة حسن الاختيار بين الزوجين، مما ينتج عنه دوام المحبة والتقدير والاحترام بين الطرفين، والعيش في استقرار وتجنب الأزمات.

من جانبه أوضح الشرقاوي، أن كل ما يتعلق بالأسرة في القانون مأخوذ من الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن الإسلام قد ضمن للمرأة حقوقا تجعلها تفتخر بنفسها أمام العالم، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف اهتم بكل ما يخص المرأة وخاصة المشاكل الأسرية التي تهدد استقرارها، لذا أطلق برنامجًا واقعيًا يهتم بحل المشاكل الأسرية، بهدف الحفاظ على ضمان واستقرار المجتمع.

وتوجه مجموعة من طلاب الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، إلى الجناح الخاص بوزارة الداخلية، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لتقديم التهنئة لقيادات الشرطة المصرية، بمناسبة عيد الشرطة المصرية.

وعبر أبناء الأزهر الشريف عن خالص تقديرهم، وكامل تضامنهم مع رجال الشرطة المصرية الشرفاء، مؤكدين أنهم يضربون أروع الأمثلة في الفداء والتضحية بكل غال ونفيس من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن، وحماية مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء.

وشهد كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام فخر الرازي إقبالا كبيرا من جانب رواد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب وذلك ضمن الإصدارات التي يقدمها مجمع البحوث الإسلامية هذا العام.

يعالج الإمام الرازي رحمه الله في كتابه الأربعين في أصول الدين أربعين مسألة من مسائل العقيدة الإسلامية على منهج أهل السنة والجماعة، مستخدمًا في ذلك وسائل المعرفية وأدلته العقلية في أسلوب ومنهج علمي دقيق.

يعتبر هذا الكتاب من أقيم المصنفات في علم الكلام، وموضع عناية العلماء، حيث يشتمل على دقائق العلم وفق منهج أهل السنة والجماعة، ويأتي ضمن جهود مجمع البحوث الإسلامية في إحياء تراث الأمة الإسلامية، وربط حاضرها بماضيها.

كما يعد الإمام الرازي أحد أبرز علماء الإسلام ذوي الإنتاج العلمي الضخم المميز والمتنوع في فروع العلم المتعددة كالتفسير والفلسفة والأصول والمنطق وعلم الكلام والفلك والطب واللغة والتاريخ وغير ذلك من فروع العلم.