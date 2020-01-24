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فن

رد ناري من شقيق قتيل الفيلا على نانسي عجرم وطوني خليفة

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:17 م
نانسي عجرم وزوجها
نانسي عجرم وزوجها - طوني خليفة
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سعيد فراج
كتب أحمد الموسى - شقيق الشاب السوري محمد حسن الموسى، الشهير إعلاميًا بـ (قتيل فيلا نانسي عجرم)، منشورًا ناريًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلقًا على قضية مقتل شقيقه. 

وكتب شقيق محمد الموسى، في منشوره على فيسبوك: «#أولا مـسـا الخير ع الجمـيع .. #تانيا أنأ أخوه للمـغدور الله يرحمـو .. #تالتا بدي أتشـگر گل انسـان مـقتنع انو المـغدور مـظـلوم وبدي أتشـگر گل انسـان وقف جنب المـغدور ليظـهر برائتو .. #رابعا حابب وضـح شـي لگل واحد عم يقول احنا وراهن كرمـال المـصـاري مـتل مـا حاول. طـوني خليفه يوضـح هالشـي بحب قلو بعمـر المـصـاري مـا بتشـتري گرامـه».

وتابع: «#خامـسـا احنا #عشـاير الي مـا بيعرف شـو يعني عشـاير رح قلگ شـو يعني العشـاير يعني اذا الگ حق عند شـخص بدو يتآخد لو بعد مـيت سـنه حقنآ گرامـتنا العشـاير يعني الگرامـه مـا بتنشـرا بلمـصـآري العشـاير يعني گرامـتها فوق گلشـي العشـاير يعني حقها مـا بضـيع لو بعد مـيت سـنه حقها رح يرجع». 

واستكمل: «#سـادسـا احنا أهلو للمـغدور المـغدور گان مـا يقطـع فرض صـلاه گان بصـوم لا بدخن ولا بأرگل گان يرگض ورا شـغلو ليطـعمـي ولادو وعيلتو گان يشـتغل ليل نهار بنهار گلو مـآ گان ينام الا سـاعتين صـحتو تراجعت بسـبب الشـغل الي گآن يشـتغلو ومـعلمـين الي گان يشـتغل عندهن بيشـهدولو المـغدور مـا گان بعازي ل نانسـي ومـصـرياتها گان الو حق عندن وراح ليجيبو عطـوه حقو 18 رصـاصـه بس الله عظـالم». 

وأضاف: «#سـابعا الحمـد الله گرامـتنا فوق مـصـاريهن مـانا بعازت حدا الله گافينا احنا عم نطـالب بحق المـغدور مـو بل مـصـاري مـتل مـا يحگو .. وبرجع بتشـگر مـن گل قلبي لگل واحد وقف جنب المـغدور گرمـال حقو مـا يضـيع وبأذن آلله حقو رح يظـهر .. الله يرحمـگ يا سـندي ويجعلگ مـن أهالي الفردوس وبأذن الله حقگ راجع يا خيي». 

من جهة أخرى، نشرت رهاب بيطار، محامية عائلة الشاب السوري محمد حسن الموسى، الشهير إعلاميًا بـ (قتيل فيلا نانسي عجرم)، أحدث تطورات القضية، وما أسفرت عنه التحقيقات أمس الخميس مع فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية. 

وكتبت رهاب بيطار، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: «خضع #فادي_الهاشم لجلسة مطولة أمام قاضي التحقيق الأول، وتبين من خلال داتا الاتصالات وجود عدة اتصالات بين رقم القتيل #محمد_موسى ورقم الهاتف الثابت بعيادة الدكتور فادي منها مكالمة مدتها 4،32 دقيقة.
وتقدم فادي الهاشم بطلب رفع السفر وتم رد الطلب».

وتابعت بيطار: «هذا وقد ترك فادي الهاشم رهن التحقيق - عينت الجلسة القادمة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٠، استدعاء: ١/ كل العاملين في العيادة للتحقيق، ٢/شخص يدعى أبو الذهب، ٣/شقيق فادي الهاشم، للتحقيق معهم في الجلسة واخذ افادتهم». 

يأتي ذلك بعدما مثل فادي الهاشم (زوج نانسي عجرم) للتحقيق معه في قضية قتل محمد الموسى وذلك بعد اقتحام الفيلا، واستمر التحقيق مع زوج نانسي لمدة ساعتين وقرر قاضى التحقيق جلسة أخرى لسماع أقوال شقيق زوج نانسي عجرم والعاملين في عيادته وذلك يوم 10 مارس المقبل. 
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