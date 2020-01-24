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تعليم

جامعة كفر الشيخ تحدد موعد تظلمات نتيجة الترم الأول بـ الذكاء الاصطناعي

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:29 م
جامعة كفر الشيخ تحدد
جامعة كفر الشيخ تحدد موعد تظلمات نتيجة الترم الأول بـ الذكاء
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محمود زيدان

أعلنت كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، فتح باب التظلمات الخاصة بنتيجة الفصل الدراسي الأول بالكلية، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل لمدة أسبوعين.


وقال مسئولو الكلية، خلال بيان إعلامي، إن التظلمات مدتها أسبوعان فقط، ولا يقبل أي تظلم بعد المدة المقررة، وأن يقدم التظلم مكتوبًا بخط اليد، ومحددًا به اسم المقرر.


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وتابع البيان، ويقوم الطالب المتظلم بدفع الرسوم المقررة الخاصة بالتظلم، ويتم تحويلها رسميًا من عميد الكلية إلى رئيس الكنترول، والذي يقوم بفحصها وتحديد ما إذا كان للطالب حق أم لا.


وكانت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، قد اعتمدت نتيجة الفصل الدراسي الأول للفرقة الأولى بكلية الذكاء الاصطناعي، والتي تعتبر أول دفعة في تاريخ الكلية، وذلك عقب اعتمادها من الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة، والمشرف العام على الكلية، والقائم بأعمال عميدها.

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