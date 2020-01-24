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أخبار العالم

الجيش السوداني يكشف حقيقة احتلال منطقة أبيي

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:18 م
الجيش السوداني يصدر
الجيش السوداني يصدر بيانا بشأن الأوضاع في منطقة أبيي
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رحيم يسري
أكدت القوات المسلحة السودانية، عدم صحة الأنباء التي تم تداولها في وسائل الاتصال الاجتماعي، حول احتلال قوة دفاع شعب جنوب السودان، لمدينة ابيي. 

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العميد دكتور ركن عامر محمد الحسن، في بيان، إن الاوضاع تحت سيطرة القيادة في البلدين، وفقا لصحيفة "الانتباهة".

وأضاف البيان: "راجت في وسائل التواصل الإجتماعي أنباء عن احتلال قوة دفاع شعب جنوب السودان لمدينة أبيي، وفي هذا الصدد نؤكد عدم صحة ما تم تداوله وأن الأحوال بمدينة أبيي عادت إلى طبيعتها وتمت تسوية المشكلة عبر لجان التعايش السلمي بمنطقة أبيي".

وأشار البيان إلى لقاء بين وزيري دفاع البلدين بمدية جوبا، وموضحا أنه تم الاتفاق "على خارطة لحل المشكلة القائمة بين الأطراف في مربع أبيي .. ونكرر ونطمئن شعبنا الكريم بعودة الأوضاع إلى طبيعتها وندعو الجميع لعدم الإلتفات للشائعات. وحاليًا فإن الاوضاع تحت سيطرة القيادة في البلدين".

جدير بالذكر أن منطقة أبيي الحدودية المتنازع عليها في جنوب السودان كان من المقرر أن يحل وضعها ن طريق استفتاء بعد اتفاق سلام أبرم عام 2005 سبق انفصال جنوب السودان عن السودان عام 2011، إلا أن الاستفتاء لم يجر، وقتل نحو 30 شخصا خلال الأيام الماضية في اشتباكات بين قبائل بالمنطقة الحدودية.
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