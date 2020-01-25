بأسهل طريقة حضري دجاج استربس أفضل من المطاعم

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل فراخ استربس مقرمشة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى للفراخ، بأسهل الخطوات:



المقادير

٢ صدور بانيه

ماء بصل

بهارات

٢ بيضة

كوب لبن

ملح

فلفل أسمر

٢٥٠ جرام دقيق

الطريقة...

١- نقطع صدور الفراخ إلى شرائح رفيعة بالطول

٢-نخلط ماء البصل والملح والفلفل والبهارات ونقلبهم مع بعض جيدا ونتبل بها الدجاج ثم ندخلها الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل حتى تتشرب التتبيلة

٣-في بولة نخلط البيض والملح والفلفل ونقلبهم جيدا ونضيف اليهم اللبن

٤- في طبق آخر نضع الدقيق ونتبله ملح وفلفل وبهارات ونضع الدجاج في البيض واللبن ونتبله بالدقيق والبهارات