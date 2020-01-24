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فن

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:50 م
أشرف زكي - نادية
أشرف زكي - نادية لطفي
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سعيد فراج
أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه تم نقل الفنانة القديرة نادية لطفي للعناية المركزة مؤخرًا، وذلك للمرة الثانية خلال فترة مكوثها بالمستشفى بعد تدهور حالتها الصحية. 

وأضاف أشرف زكي، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن الحالة الصحية لـ نادية لطفي، مستقرة حاليًا، ولا يوجد أي جديد حول وضعها الصحي الحالي. 

يشار الى ان الفنانة نادية لطفى تعرضت لنزلة شعبية تسببت فى تدهور حالتها الصحية وهو الأمر الذى دفع الأطباء لإدخالها غرفة العناية المركزة بمستشفى المعادى العسكرى، حيث تتحسن حالتها حاليا وأصبحت مستقرة. 

وكانت شائعات انتشرت خلال الدقائق الماضية بوفاة الفنانة الكبيرة نادية لطفى، وكان مصدرها الأول عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى.

شار إلى أن نادية لطفى احتفلت بعيد ميلادها قبل ايام، وبدت بصحة جيدة، حيث حرصت على تحية جمهورها خلال مداخلة هاتفية مع شاشة dmc. 

وقدمت نادية لطفى عددا هائلا من الأعمال الفنية على مدار 50 عاما، وتزوجت ثلاث مرات من ضابط البحرية "عادل البشارى"، والمهندس "ابراهيم صادق شقيق" ومصور مؤسسة دار الهلال "محمد صبرى"، ولها ابن وحيد اسمه "أحمد" وهو من زوجها عادل البشرى.

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