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مرأة

بالأسود القصير.. نيرمين الفقي تشعل فيسبوك بجمالها

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:53 م
صدى البلد
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أسماء عبد الحفيظ

نشرت النجمة نيرمين الفقي، مجموعة من الصور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ارتدت الفنانة نيرمين الفقي، فستانا اسود قصيرا مطرزا بالأحمر، وانتعلت فى قدمها حذاء ذا كعب عال.

وظهرت نيرمين الفقى، في الصور بإطلالة جذابة ومميزة، واعتمدت تسريحة بسيطة للشعر تتناسب مع إطلالتها بالشكل المرفوع ونزول بعض الخصلات منه ، واعتمدت فى الماكياج على الألوان الترابية، وأحمر الشفاه.

وشاركت نيرمين الفقى، فى مسلسل "أبو العروسة" الجزء الثانى من تأليف هانى كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقى ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازى وولاء الشريف وكارولين عزمى وصفاء الطوخي وأحمد صيام.

يذكر أن احدث أعمال الفنانة نيرمين الفقى، مشاركتها فى حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3".

حكاية "ما يطلبه المستمعون"، من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، بطولة نيرمين الفقي وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.

بالأسود القصير.. نيرمين الفقي تشعل فيسبوك بجمالها
بالأسود القصير.. نيرمين الفقي تشعل فيسبوك بجمالها
بالأسود القصير.. نيرمين الفقي تشعل فيسبوك بجمالها
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