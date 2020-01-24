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أخبار العالم

بعد انفجار هيوستن.. قنصلية الإمارات تصدر بيانا بشأن مواطنيها

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:47 م
انفجار هيوستن
انفجار هيوستن
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سعيد العربي

أكدت قنصلية الإمارات في هيوستن أن جميع المواطنين الإماراتيين المتواجدين في هيوستن لغرض العلاج أو الدراسة لا يتواجدون بالمنطقة التي وقع بها الانفجار أمس، وأن الجميع بخير وأمان.


وحذرت القنصلية المواطنين بالابتعاد وعدم التواجد من منطقة الانفجار حفاظا على سلامتهم.


وقالت القنصلية إن المنطقة التي حصل فيها الانفجار تقع في ضواحي مدينة هيوستن؛ أي إن المنطقة بعيدة عن المناطق التي يسكن بها المواطنون الإماراتيون، حيث يبعد موقع الانفجار عن المنطقة التي يتواجدون بها حوالي 35 كم.


وأهابت القنصلية بكل المواطنين المتواجدين في هيوستن بضرورة التسجيل في خدمة تواجدي عبر موقع وزارة الخارجية أو تطبيقها الذكي والتواصل مع القنصلية العامة في حال حدوث أي طارئ.


وكانت قنصلية الإمارات اطمأنت على المواطنين الإماراتيين المقيمين في هيوستن، عقب الانفجار في أحد المصانع الذي يقع على ضواحي مدينة هيوستن فجر أمس الجمعة.


وقالت القنصلية إن تقارير السلطات المحلية أوضحت أن سبب الانفجار هو انفجار خزانات لمادة غاز تستخدم لتصنيع المعدات في المصنع.

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