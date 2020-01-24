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رياضة

هاني حتحوت: الزمالك استفاد من قرار الاستبدال في دوري أبطال أفريقيا.. والكاف يدار بالنفوذ.. فيديو

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:53 م
هاني حتحوت
هاني حتحوت
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إسماعيل محمود
أكد الإعلامي هاني حتحوت، أن نادي الزمالك استفاد من قرار الاتحاد الإفريقي بالسماح للفرق باستبدال بعض اللاعبين في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال هاني حتحوت في برنامج الماتش الذي يذاع على قناة صدى البلد: إن "الزمالك استفاد من قرار الكاف بفتح باب الاستبدال بكل تأكيد، فالنادي قد أخطأ بقيد كهربا في قائمته، بالإضافة إلى أيمن حفني، وسيخرجهما من القائمة بعد عدم مشاركتهما في أي دقيقة في البطولة، القرار سيستفيد منه بعض الفرق مثل الوداد الذي حسم تأهله اليوم لدور ربع النهائي."

وأضاف حتحوت: "أما النادي الأهلي فهو أقل المستفيدين، وأنا أتفق معهم أن هذا القرار خاطئ، وبالفعل الكاف وقراراته تدار بالنفوذ."

يذكر أن الإتحاد الإفريقي قد فتح للفرق المشاركة في دوري أبطال إفريقيا باب الاستبدال لأربعة من اللاعبين في البطولة ، بشرط عدم مشاركتهم في أي دقيقة في تلك النسخة.
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