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رياضة

مباراة دفاعية عشوائية.. نبيل الحلفاوي يعلق علي مباراة الزمالك امام مازيمبي

السبت 25/يناير/2020 - 03:15 ص
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم
علق الفنان نبيل الحلفاوي علي اداء الزمالك امام مازيمبي الكونغولي في المباراة التي جمعت بينهم في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏مازيمبي جاء بهدف التعادل لضمان التصدر. لعب مباراة دفاعية عشوائية سيئة. وكانت فرصة للزمالك أن يضمن الصعود لولا تألق حارس المرمى". 

وتابع "الزمالك يكفيه التعادل في مباراته القادمة ليصعد وصيفا لمازيمبي. وإن فاز زيسكو غدا أو تعادل يصعد الزمالك بغض النظر عن مباراته القادمة".

وانتهت مباراة الزمالك ضد فريق مازيمبي الكونغولي بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع بينهم على إستاد السلام في التاسعة مساء امس الجمعة في اطار مباريات بطولة دوري ابطال افريقيا. 
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