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منوعات

ديزني لاند تغلق أبوابها في وجه المحتفلين برأس السنة الصينية.. صور

السبت 25/يناير/2020 - 05:59 ص
ديزني لاند
ديزني لاند
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عزة عاطف

على الرغم من بداية عطلة رأس السنة القمرية الصينية أمس الجمعة، تغلق ديزني لاند في شنجهاي أبوابها مؤقتًا للمساعدة في منع انتشار وتفشي فيروس كورونا الذي ظهر مؤخرًا في الصين.


نشأ الفيروس الشبيه بالإنفلونزا لأول مرة في ووهان بالصين منذ بداية الشهر، وقتل حتى الآن 26 شخصًا وأصاب أكثر من 830 آخرين وفقًا لصحيفة مترو البريطانية.

يقول مديرو المنتزهات بمنتجع شنجهاي في والت ديزني إن المنطقة ستغلق أبوابها اليوم السبت، حيث كتبوا في موقعهم على الويب: "استجابةً للوقاية والسيطرة على تفشي المرض ومن أجل ضمان صحة وسلامة ضيوفنا وعمالنا، يغلق Shanghai Disney مؤقتًا.

وأضافوا في منشورهم: "سنواصل مراقبة الوضع بعناية ونكون على اتصال وثيق بالحكومة المحلية، وسنعلن عن موعد إعادة الفتح بعد التأكد."

تشير البيانات إلى أن حوالي 830 شخصًا أصيبوا بالمرض في جميع أنحاء الصين، في حين تم اكتشاف حالات في اليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

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