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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: دعم الاقتصاد وخلق فرص استثمارية جديدة وتعزيز فرص العمل أبرز الأولويات بدور الانعقاد الثاني

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن انطلاق دور الانعقاد الثاني للمجلس، يوم الخميس المقبل، يمثل مسؤولية جديدة تتجدد لخدمة الوطن والمواطن، والعمل على دعم مسيرة التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

دعم الاقتصاد المصري

وقال عبد الحميد إن أولوياته خلال دور الانعقاد الثاني تتركز على دعم الاقتصاد المصري، وتعزيز فرص الاستثمار، والعمل على طرح رؤى ومقترحات تسهم في خلق فرص استثمارية جديدة، بما ينعكس على توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب دعم المشروعات والاستثمارات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع، إلى جانب العمل على إزالة التحديات التي قد تعوق إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة.

دراسة القضايا الاقتصادية والتنموية

وأشار إلى أهمية أن يواصل مجلس الشيوخ دوره في دراسة القضايا الاقتصادية والتنموية، وتقديم الرؤى والمقترحات التي تسهم في دعم الاستثمار وزيادة الإنتاج وتعزيز فرص العمل، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

وشدد عبد الحميد على أن دوره خلال المرحلة المقبلة سيستند إلى التعاون مع زملائه أعضاء المجلس، والعمل على دراسة الملفات التي تمس حياة المواطنين وتقديم رؤى عملية قابلة للتنفيذ، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

واختتم قائلًا: «نسأل الله التوفيق والسداد، وأن يكون دور انعقاد مثمرًا، نؤدي فيه الأمانة بما يليق بثقة أهلنا وتطلعاتهم»

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