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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الإسماعيلية يناقش الاستعدادات للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة

مهندس احمد عصام
مهندس احمد عصام
الإسماعيلية انجي هيبة

 عقد المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا تنسيقيًّا لمتابعة الاستعدادات الخاصة  بالاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسماعيلية، والمقرر الاحتفال به في ١٦ أكتوبر المقبل، والذي يوافق ذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال البريطاني.

جاء ذلك بحضور العميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، وممثلي الجهات التنفيذية المعنية؛ وذلك لمراجعة التكليفات والتنسيق بين مختلف القطاعات، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المقرر افتتاحها أو دخولها الخدمة بالتزامن مع احتفالات العيد القومي.

وخلال الاجتماع، أوضح نائب المحافظ أن احتفالات العيد القومي ستتضمن افتتاح عدد من المشروعات في مختلف القطاعات، من بينها افتتاح أحد المساجد، وعدد من المشروعات الخاصة بمحطات رفع مياه الصرف الصحي، إلى جانب بعض المشروعات الخاصة بالمجازر.

وفي قطاع الصحة، تم خلال الاجتماع بحث مقترح افتتاح عدد من المنشآت والمشروعات الصحية، من بينها مستشفى التل الكبير الجديدة، إلى جانب عدد من المستشفيات الأخرى.

وفي قطاع التربية والتعليم، وجَّه نائب المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تجهيز ١١ مدرسة، بواقع مدرسة بمدينة فايد، ومدرسة بمدينة القنطرة، و٩ مدارس بمدينة الإسماعيلية.

وفي قطاع الأوقاف، كلف نائب المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تجهيز المساجد المقرر افتتاحها، مع متابعة كافة التجهيزات والتنسيق مع منطقة الأزهر الشريف.

وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، كلف، بمتابعة أعمال عدد من محطات الرفع بمناطق أبوعطوة والضبعية والهوانية بمدينة القصاصين، والتأكد من معدلات التنفيذ وجاهزيتها وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

كما شملت التكليفات متابعة أعمال التطوير والتجميل، ورفع الكفاءة بالممشى السياحي بالإسماعيلية، إلى جانب تنفيذ أعمال التجميل بعدد من المناطق.

وأكد نائب المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال والتجهيزات، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، بما يضمن جاهزية المشروعات المقرر افتتاحها وخروج احتفالات العيد القومي لمحافظة الإسماعيلية بالشكل الذي يليق بهذه المناسبة.

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