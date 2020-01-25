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منوعات

عريس وعروس يقومان بفعل غريب في حفل زفافهما

السبت 25/يناير/2020 - 09:24 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
يسعى العريس والعروس دائما إلى أن يكون حفل زفافهما يوما مميزا وذكرى جميلة يحكى عنها، وأن يتضمن أفكارا مختلفة ومجنونة عن باقي الأفراح الأخرى، وعلى هذا الأساس اتخذ عريس وعروس قرارا بأن يلغى البوفية من فقرات حفل الزفاف. 

فقد ابتكر العريس والعروس جدارًا من المقرمشات لضيوفهم لتناول وجبة خفيفة في حفل زفافهما، ولم يكلفهما الأمر سوى 75 جنيهًا إسترلينيًا فقط، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

توصلت شارلوت وغافن بيل، وكلاهما يبلغ من العمر 28 عامًا من مدينة دنفرملاين باسكتلندا، إلى فكرة غريبة عن حفلات الزفاف، حيث فكرا في إعداد جدران تحمل أكياس المقرمشات كي تقدم للمعازيم.

حيث صنع الهيكل البسيط من الأخشاب والأسلاك والطلاء، وقد استغرق منهم أقل من ساعتين للبناء والطلاء قبل تثبيت 200 كيس من رقائق البطاطس المختلفة والمتنوعة من الماركات المشهورة.

لم تتوقف الفكرة على حفل الزفاف، فبعد مشاركة الفكرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وصل الزوجين رسائل كثيرة من أشخاص من جميع أنحاء البلاد يطلبون استئجار الجدار.

وقال الزوج شارلوت: "الحضور الذين أعرفهم يحبون تناول الوجبات الخفيفة، لذلك جاءت الفكرة عندما اقترحت شقيقة غافن أنه ينبغي أن يكون لدينا عربة رقائق البطاطس في الزفاف، بدلًا من عربة الحلوى".
عريس وعروس يقومان بفعل غريب في حفل زفافهما
عريس وعروس يقومان بفعل غريب في حفل زفافهما
عريس وعروس يقومان بفعل غريب في حفل زفافهما
عريس وعروس يقومان بفعل غريب في حفل زفافهما
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