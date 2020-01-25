دفعت الثمن من شعرها.. شاب ينتقم من ابنة عمه بعد أن تركته لتتزوج غيره..صور

تعرضت إحدى الفتيات لموقف سيئ للغاية، بعد أن أنهت علاقتها العاطفية بابن عمها الذي كان يتمنى أن تكون زوجته بسبب حبها لرجل آخر وقررت أن تتخلى عن ابن عمها برغم محاولاته الكثيرة لإرضائها ليقرر في النهاية الانتقام منها ولكن بشكل خفي.





وذكرت صحيفة " ميرور" البريطانية أن سيدة في جنوب تايوان كانت تربطها علاقة عاطفية بابن عمها ولكن ظهر شخص آخر في حياتها وخطف مشاعرها فقررت إنهاء علاقتها بابن عمها الذي تعلم تصفيف الشعر من أجلها بسبب شعرها الطويل الذي قرر أن يصففه لها في يوم زفافها.





عزم الشاب المكلوم أن ينتقم من العروس ولكن بطريقة خاصة، حيث ذهب قبل زفافها بأسبوعين إلى أحد مصففي الشعر لقص أطراف شعرها ولكنها رفضت أن تدفع المبلغ الذي اتفقت مع المصفف عليه، فقام ابن عمها بالاتفاق مع المصفف في الحال أن يقص لها شعرها .





ووافق المصفف الشهير أن يقص ذلك المتدرب شعر الفتاة دون أن تعلم أنه ابن عمها، فقام بقص شعرها بطريقة سيئة للغاية، وانهارت بعد أن شاهدت وجهها بدون شعر في المرآة لتفاجئ بأن المصفف تبدل و ظهر إبن عمها بنظرات الانتقام وهرب بعدها لتقضي العروس حفل الزفاف بشعر قصير وبشكل سيئ للغاية.