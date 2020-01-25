حملات مفاجئة لإزالة التعديات والإعلانات المخالفة في السادات

شن جهاز مدينة تنمية السادات حملات مفاجئة على عدد من المناطق والأحياء داخل محيط المدينة لضبط المخالفات.





وتشهد مدينة السادات نشاطا من لجان إزالة المخالفات والتي يترأسها رئيس الجهاز المهندس أمين غنيم ، من خلال شن حملات دورية لإزالة كافة أوجه التعديات داخل الأحياء.وأكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أن جهاز المدينة قام بتنفيذ حملة لإزالة الإعلانات المخالفة بمناطق “شارع جمال عبد الناصر - محور خدمات الحى الأول - حول ميدان أكوا فلو” بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين إدارات الإعلانات والأمن والنظافة والتجميل والتنمية بجهاز المدينة.وأضاف أن الحملة أسفرت عن إزالة عدة إعلانات مخالفة وغير مرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





واكد جهاز مدينة تنمية السادات استمرار عمل اللجنة المشكلة لحين التأكد من إزالة جميع الإعلانات المخالفة بنطاق المدينة.





وشدد رئيس الجهاز على الإدارات المعنية على أهمية التصدي لتلك الظاهرة، وإزالة جميع الإعلانات المخالفة وغير المرخصة بجميع أنحاء المدينة، موجهًا بتطبيق القانون على الجميع دون أي استثناءات حفاظًا على المظهر الحضاري لمدينة السادات.



