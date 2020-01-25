حكاية مدرسة القليوبية.. ألقت بنفسها وأطفالها من الرابع.. والأهالي: طبيعية ومفيهاش حاجة

كانت عقارب الساعة تشير الى التاسعة مساءا.. أهالى قرية الرملة داخل منازلهم بسبب برودة الجو .. الشوارع هادئة بسبب قلة حركة المواطنين.. وفجاة سمع الاهالى صوت إلقاء جسم كبير من اعلى و هرعوا إلى الخارج لاستطلاع الأمر ليروا طفلتين شقيقتين والدماء تسيل منهما وبجوارهما والدتهما.

وعلى الفور تجمع الأهالي واسرعوا إلى إبلاغ الإسعاف والتى حضرت وتم نقل جثث الطفلتين إلى المستشفى فيما ترقد والدتهما بين الحياة والموت داخل المستشفى .. الجميع أصبح يسأل عن سبب الجريمة خاصة عنصر المفاجئة وما هو الدافع وراء الأم حتى تلقى بفلذات أكبادها وتحاول الانتحار بعد الواقعة.

وكشفت التقارير الطبية إصابة الأم مصابة بكسر في الحوض والحالة العامة سيئة حيث أن القفزة أصابتها بكسر في الحوض بينما كشفت مناظرة جثة الطفلتين أنهما أصيبتا بسحجات وكسور متفرقة بالجسم أدى إلى نزيف داخلي وتوقف بعضلة القلب.

من ناحية اخرى كشفت التحريات والتحقيقات الأولية أن الأم مرتكبة الواقعة تعمل مدرسة وتبلغ من العمر 33 سنة متزوجة وزوجها يعمل خارج البلاد منذ 5 سنوات وأنها تعاني من مرض نفسي يعود لعدة سنوات سابقة حيث تم ايداعها بمستشفى الصحة النفسية ببنها وتم خروجها منها منذ شهرين ولم يلاحظ أسرتها عليها أي تصرف غريب.

كما تبين قيامها بالقاء ابنتيها من شرفة الطابق الرابع العلوي بالعقار سكنها وقفزت خلفهما عقب ذلك ما أدى لوفاة الطفلتين وإصابتها بإصابات بالغة وحجزها بالعناية المركزة وهو ما أيده شقيق الأم المصابة ويدعى "م. م. م"، تاجر سيارات ووالداها بالمعاش

وكشفت التحريات ايضا ان الاهالى عثروا على الطفلتين متوفيتين وتحيط بهما الدماء بالشارع أسفل المسكن حيث شاهدها احد المواطنين بالصدفة وهى تلقي طفلتيها من شرفة الطابق الرابع علوي ثم ألقت نفسها والذى اكد انها طول عمرها فى حالها وكانت معاهم طبيعية وعمرهم ما شافوها منها اى حاجة وحشة.

من ناحية أخرى أجرت النيابة معاينة لمكان الحادث وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفلتين لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود الواقعة والاستعلام عن حالة الأم لسؤالها.

وكان اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من العميد محمد سمير مأمور مركز بنها بسقوط سيدة وطفلتيها من شرفة منزلهما بقرية الرملة ببنها.

انتقل الرائد أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها إلى موقع الحادث وتبين سقوط "أسماء م ع" 6 سنوات و"رغدة م ع" 4 سنوات جثتين وإصابة والدتهما "رحاب م ع" ربة منزل 33 سنة بإصابات متفرقة بالجسد .

وتبين أن الأم ألقت بطفلتيها من شرفة منزلهم بالدور الرابع ثم ألقت بنفسها ورائهما وتبين مصرع الطفلتين فيما ترقد الأم في حالة خطيرة داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي

بسؤال والدة المصابة وشقيقها، وجد أنها تعاني من مرض نفسي منذ عدة سنوات وألقت ابنتيها من شرفة الطابق الرابع العلوي، بالعقار سكنها وقفزت خلفهما عقب ذلك وتولت النيابة التحقيق.