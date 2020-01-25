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ثقافة

الفرق العسكرية تستقبل جمهور معرض الكتاب بالموسيقى

السبت 25/يناير/2020 - 11:58 ص
صدى البلد
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رنا أشرف - مريم عزت

 استقبلت فرق العزف المخصصة للشرطة صباح اليوم الموافق السبت 25 يناير، زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته ال 51 على انغام موسيقى عسكرية للترحيب بالجمهور.


وتفاعل الجمهور مع الموسيقى العسكرية  وقاموا بالرقص معهم و الاندماج و ترديد الكلمات، بالإضافة الى حرصهم على التقاط الصور التذكارية مع أفراد الفرق العسكرية الذين ظهروا بالزى الفرعونى و العسكرى.


يقام المعرض فى الفترة من ٢٢ يناير إلى ٤ فبراير فى مركز مصر للمؤتمرات و المعارض الدولية بالتجمع الخامس.


يذكر أن ضيف شرف المعرض دولة السنغال، وشخصية المعرض الراحل الدكتور جمال حمدان.

الفرق العسكرية تستقبل جمهور معرض الكتاب بالموسيقى
الفرق العسكرية تستقبل جمهور معرض الكتاب بالموسيقى
الفرق العسكرية تستقبل جمهور معرض الكتاب بالموسيقى
الفرق العسكرية تستقبل جمهور معرض الكتاب بالموسيقى
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