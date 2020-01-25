الفرق العسكرية تستقبل جمهور معرض الكتاب بالموسيقى

استقبلت فرق العزف المخصصة للشرطة صباح اليوم الموافق السبت 25 يناير، زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته ال 51 على انغام موسيقى عسكرية للترحيب بالجمهور.





وتفاعل الجمهور مع الموسيقى العسكرية وقاموا بالرقص معهم و الاندماج و ترديد الكلمات، بالإضافة الى حرصهم على التقاط الصور التذكارية مع أفراد الفرق العسكرية الذين ظهروا بالزى الفرعونى و العسكرى.





يقام المعرض فى الفترة من ٢٢ يناير إلى ٤ فبراير فى مركز مصر للمؤتمرات و المعارض الدولية بالتجمع الخامس.



