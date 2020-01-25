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قلبى اتقبض.. والدة الشهيد الرائد إسلام مشهور تروى تفاصيل استشهاده.. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 01:32 م
سوزان عبد المجيد
سوزان عبد المجيد مصطفى ، والدة الشهيد الرائد اسلام مشهور
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شيرين عادل

قالت سوزان عبد المجيد مصطفى، والدة الشهيد الرائد إسلام مشهور شهيد معركة الواحات: إنها كانت تشعر بحالة حزن شديدة استمرت معها أيام عديدة قبل تبليغها بخبر استشهاد نجلها قائلة  "حسيت بخنقة وقلبى كان مقبوض ومكنتش عارفة السبب" .


وتروى سوزان عبد المجيد ، خلال خلال استضافتها  ببرناج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، تفاصيل استشهاد نجلها الشهيد الرائد إسلام مشهور؛ حيث قام بتبليغهم هى ووالده بذهابه لمأمورية خارج القاهرة دون الكشف عن المكان تحديدا، لافتة إلى أن الشهيد كان لا يحب التحدث عن تفاصيل مأموريات عمله. 

 

وأضافت سوزان عبد المجيد ،  أنه قبل ذهابه للمأمورية قام بتوديعنا وطلب من والده أن يشترى له بدلة سوداء لحضور حفل زفاف أحد أصدقائه وكان هذا الأمر غير المعتاد منه حيث كان الشهيد الراحل يشترى كافة أغراضه بنفسه ، لافتة إلى صباح اليوم التالى تفاجأت بسيل من المحادثات الهاتفية ووفود جيرانها يبلغانها بخبر استشهاد نجلها الرائد إسلام مشهور. 


تحتفل مصر اليوم السبت 25 يناير بذكرى الكرامة والعزة، بذكرى عيد الشرطة الـ68، حيث يخلد المصريون بطولات رجال الشرطة الذين خلدوا أسماءهم بحروف من نور في سجلات التاريخ المعاصر.

شهداء الشرطة أصبحوا أبطالا وضحوا بأرواحهم من أجل رفع راية مصر عالية، حيث رسمت معركة الإسماعيليية عام 1952 لوحة فنية تلاحمت فيها دماء "الشرطة والشعب" في أثناء تصديهم للعدوان، لتوضح للعالم أجمع بأن المصريين يد واحدة أمام العدوان الغاشم، ليصبح هذا اليوم عيدًا يحتفل المصريون بكل طوائفهم وثقافتهم به كل عام.

 

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