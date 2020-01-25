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فن

شاهد| أحمد صلاح السعدني مع صلاح عبد الله: كل عام وأنت حبيبي

السبت 25/يناير/2020 - 01:21 م
أحمد صلاح السعدني
أحمد صلاح السعدني - صلاح عبد الله
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آيه عاطف
حرص الفنان أحمد صلاح السعدني، على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان صلاح عبد الله، حيث قام بنشر صورة له من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "كل عام و انت حبيبي".

بينما علقت الفنانة أصالة على الصورة من خلال التعليقات قائلة: "الله يحفظه ويخلّيه".

يذكر أن أعلن الفنان صلاح عبدالله عن الانتهاء من تصوير مسلسل "اتنين فى الصندوق" وسيتم عرضه قريبا.

"اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.
شاهد| أحمد صلاح السعدني مع صلاح عبد الله: كل عام وأنت حبيبي
شاهد| أحمد صلاح السعدني مع صلاح عبد الله: كل عام وأنت حبيبي
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