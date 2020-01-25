محافظ بورسعيد يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

فى إطار الاحتفالات بأعياد الشرطة قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم بزيارة الي معسكر قوات الأمن حيث قام بوضع إكليل من الزهور علي النصب التذكاري للجندي المجهول.





جاء ذلك بمشاركة اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد والقيادات الأمنية والمهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد.



