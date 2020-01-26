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برلمان

طلب إحاطة لوزيرة الصحة لنقص وحدات العناية المركزة وحضانات الأطفال بالإسكندرية

الأحد 26/يناير/2020 - 02:02 ص
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة
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معتز الخصوصى
قال النائب حسنى حافظ ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه تقدم بطلب إحاطة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ومقترح للجنة الإقتراحات والشكاوى بالبرلمان بشأن إنخفاض عدد العنايات المركزة وحضانات الأطفال فى الإسكندرية.

وأشار حافظ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه طالب فى طلب الإحاطة بضرورة تعاقد وزارة الصحة مع المستشفيات الخاصة فى حالة عدم توافر العنايات المركزة وحضانات الأطفال ، مؤكدا أنه من المقرر أن يناقش طلب الإحاطة اليوم الأحد.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب رفع الجلسة العامة للبرلمان ، على أن يعود المجلس للانعقاد اليوم الأحد.

وقبيل رفع الجلسة، وجه الدكتور علي عبد العال، تهديدا لكل وزراء الحكومة، بأن البرلمان سيستخدم كل الأدوات الرقابية وفي مقدمتها الاستجواب في حال التقصير في أداء مهام عملهم.

وأكد علي عبد العال، بعد انتهاء الاستجواب الموجه لوزيرة الصحة، أن الاستجواب نجح، في مواجهة الوزيرة بكافة الملفات التي يعاني منها القطاع الصحي.

وانتهى مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من مناقشة استجواب وزيرة الصحة، بالانتقال إلى جدول الأعمال، وبذلك تنجو الدكتورة هالة زايد من سحب الثقة، وتستمر في منصبها وزيرا للصحة والسكان.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الدكتور علي عبد العال، غلق باب المناقشة في الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور، وعرض مقترح موقع من أكثر من عشر المجلس لسحب الثقة من وزيرة الصحة هالة زايد، وفق المادة 222 من اللائحة الداخلية.

وخلال التحقق من أسماء عشر الأعضاء الموقعين على طلب سحب الثقة، تبين غياب أغلبهم عن الجلسة وبذلك يعتبر غيابهم عن الجلسة بمثابة تنازلا عن توقيعهم بسحب الثقة من وزيرة الصحة، كما أن الجلسة العامة للبرلمان استمرت أكثر من 4 ساعات في استجواب وزيرة الصحة.
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