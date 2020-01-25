في ذكرى ميلاد يوسف شاهين.. لماذا رفض محسن محيى الدين حضور جنازته

يحل اليوم 25 يناير ذكرى ميلاد المخرج يوسف شاهين، الذي رحل عن عالمنا في 27 يوليو من عام 2008، تاركا خلفه العديد من الأعمال الفنية الخالدة.





وعندما توفي يوسف شاهين، رفض الفنان محيي الدين، حضور جنازته، الأمر الذي جعله يتعرض لهجوم شديد، لكنه قال في حواره مع الاعلامي عمرو الليثي: "عند وفاة صديقي وزميل دراستي في المرحلة الاعدادية الفنان الراحل عبد الله محمود وجدت في جنازته أن كاميرات المصورين منتشرة في مكان الدفن ما أثار غضبي الشديد، ومن وقتها قررت عدم حضور جنازة أي زميل حتى لا يتاجر أحد بهذه اللحظة موضحا ان المصورين يتاجرون بهذه المناسبة التي تثير الحزن علي فراق الاحباب.



