أدوية الكحة نوع من الإدمان .. الفرق بين المدمن والمستخدم .. شاهد

قال الدكتور مصطفى النحاس، أخصائي الطب النفسي، إن هناك الكثير من مسببات الادمان، ومن هذه الأشياء التدليل الزائد عن الحد، أما بسبب والعنف في التربية والحرمان العاطفي لاعتقاد خاطئ بأنه بهذه الطريقة تكون تربيته صحيحة، لذلك الوسطية في كل شئ أكثر الأشياء الصحيحة في التربية.



وتابع الدكتور مصطفى النحاس، من خلال حوار خاص في برنامج "inbox"، ان اولياء الامور هم قدوة ابنائهم، لذلك في كثير من الأحيان هم يقوموا بممارسة سلوك مشابه لما يفعله الآباء، ولذلك إذا كان الأب مدخن او الأم فإن هذا هو أول الأشياء المؤثرة في تربية الطفل.





وأضاف الدكتور مصطفى النحاس، ان المخدرات لديها طابع فهي تجعل الفرد ملتصق بها، فهناك الكثير من المدمنين الذين لا يستطيعون التعامل مع العالم أو خوض حياة اجتماعية دون أن يكون متناول إحدى العقاقير المخدرة.





واكد الدكتور مصطفى النحاس، على أن هناك فرق بين المدمن والمستخدم، وهو ان يكون الفرد في حدث ما فيستخدم هذه المشروبات الكحولية او العقاقير المخدرة ولكن بقدر معين بسيطرة منه، ولكن من الوارد أن يتحول هذا المستخدم الى مدمن.





وأشار مصطفى النحاس، إلى أن المدمن هو من يقوم بتناول العقاقير المخدرة بشكل كبير و بجرعات محددة بشكل يومي، والشخص المدمن هو منعزل اجتماعيًا و غاضب ومنفعل في اغلب الاوقات، وأصبح هناك 37% من الأفراد يتناولون مخدر الترامادول.





وان الهدف الأساسي لأي مدمن هو ان يأخذ عقاقير بجرعات كبيرة او عقاقير مخدرة للانعزال عن العالم الواقعي في خياله، والمدمن ليس من يتناول العقاقير المخدرة فقط وانما كل من يأخذ أدوية او عقاقير بشكل زائد عن الحد وليس بشكلها الصحيح أو كعلاج طبي.أ



