خنقتها فوق السطح وألقتها في شوال.. حبس العجوز قاتلة طفلة بني سويف

امرت النيابة العامة في بني سويف، اليوم، بحبس ربة منزل ٤ ايام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بقتل طفلة في الثامنة من عمرها، وذلك بخنقها عقب استدراجها، والقائها بهيش مجاور لشريط السكة الحديد بمركز الواسطى شمال المحافظة، إنتقاما من والدها.





وعثر أهالي الواسطى، شمال بني سويف، أمس الجمعة، على جثة طفلة، تبلغ من العمر ثماني سنوات، بالقرب من هيش شريط السكة الحديد، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.





تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد بورود إشارة من مستشفى الواسطى المركزي بوصول جثة لطفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات، وتم إيداعها مشرحة المستشفى.





وبالانتقال والفحص، حيث تبين أن الجثة لطفلة تدعى "نجلاء . ف . ع" 8 سنوات، من كوم أبو راضي، مركز الواسطى، عُثر عليها جثة هامدة في ظروف غامضة بالقرب من شريط السكة الحديد، أمام المطحن بالواسطى.





وتبين من التحريات الأولية ان والد الطفلة مُبلغ بتغيبها، منذ يومين، حيث قرر خروج ابنته للهو أمام المنزل، ولم تعد، ولم يتهم أحدًا.





وكلف مدير أمن بني سويف بتشكيل فريق بحث، بإشراف العميد محمد عبد الوهاب مدير مباحث المديرية، وقيادة العميد طارق عيسى رئيس مباحث المديرية ويضم ضباط إدارة البحث بالتنسيق مع فرع الأمن العام، لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة. وتبين من التحريات الأولية ان جهود البحث أسفرت عن أن وراء ارتكاب الحادث ربة منزل تدعى " م . م . أ" 67 سنة، حيث استدرجت المجنى عليها من أمام منزل والديها إلى أعلى منزلها، وخنقتها إلى أن لفظت أنفاسها ، ووضعتها في جوال، واستقلت توك توك إلى منطقة بداخل الهيش مجاورة لشريط السكة الحديد.





كما تبين من التحريات أنه عقب تقنين الإجراءات واستهدافها، تم ضبطها وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة.





وتبين من إعترافات المتهمة في التحقيقات، انها أقبلت على ارتكاب تلك الواقعة نكاية في والد المجنى عليها، حيث تربطها به صلة قرابة، وذلك لوجود خلافات مالية بينهما وقيام والد المجنى عليها بتشويه سمعة ابنها وتناول سيرته بالسوء أمام أهل القرية، ما أثار حفيظتها، فأقدمت على الانتقام منه بالتخلص من ابنته.





تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهمة ٤ ايام على ذمة التحقيقات، مع طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.