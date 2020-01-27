«أشتري واحدة وخد أتنين هدية».. كيف روج مصنعو «بير السلم» للمراتب المغشوشة؟

"فرحك قرب يبقى لازم تشترى المراتب من عندنا، المعادله اللي دايما بتوقفنا عند حاجات كتير نفسنا فيها، دائما بنلاقي الحاجه الحلوه سعرها عالي، يا سعرها قليل وجودتها مش حلوة، وعندنا اشترى مرتبه و احصل على مرتبة هديه نفس الخامة ونفس الجوده وبسعر المصنع للمستهلك، وعرض العروسه التلات مراتب ب3000جنيه،و مرتبه السرير الكبير ارتفاع30 سم، ومرتبتين أطفال مقاس 100 سم وارتفاع 27 سم".. هكذا إعلن إحد مصانع تصنيع مراتب الآسرةعن عروضه لحديثي الزواج والعائلات، بإحدي القنوات الفضائية.









مصانع عديدة









مئات الاعلانات لمصانع وشركات مجهولة، تعلن عن عروضها بإسعار رخيصة للغاية، لا تتعدي ثلث التكلفة الاصلية للمرتبة، كما تعلن عن الحصول علي مرتبة او أثنان هدية عند الشراء.









تلاعب بالمستهلك









وعند التواصل مع احد الشركات وسر تلك العروض بالمقارنة بالاسعار الاصلية للمراتب أفاد المعلن "أحنا بنصنع المراتب بنفس الخامات والانواع، واسعارنا في متناول المواطن البسيط، ونفس جودة المنتج، وأعلي كثافة من الاسفنج والقطن، وسوست وإطار غير قابل للصدأ، وقماش خارجي مضاد للبكتريا".









تجارب المستهلكين





وانتقد خالد مرعي، أحد من قاموا بشراء تلك المراتب مجهولة المصدر "اللى بيعرضوا عنها، عن طريق القنوات الفضائية، وعروض المراتب المجانية، جبت منهم خمس مراتب، بضمان عشر سنين حسب ما قالوا، ولكن المراتب طلعت زى مانتوا شايفين، حشو فضلات وفل وسوست أتفكت، واتصلت بالشركة من شهرعشان تشوف صرفه فيهم بس للاسف لا حياة لمن تنادى طلعت شركة نصابه".





مغشوشة ورديئة









"زوجتي حالتها أتدهورت، ورقبتها وضهرها وجعها وبالاخص الظهر والاكتاف، لان المرتبة مغشوشة ومصنعة من خامات رديئة، وبعد أٌقل من شهر هبطت خالص، ومبقتش صالحة للنوم، واكتشفت ان المراتب دي مقلدة لماركات معروفة ودا سر أن سعرها رخيص للغاية والاقبال عليها كتير، رغم أن خامتها رديئة وبيستغلوا حاجة الناس وغياب الرقابة" .. حسبما اوضح.









تقليد الماركة





فيما كشفت احمد متولي، أنه وقع فريسة لتلك المصانع "للاسف بيستغلوا أسم الماركة الشهيرة المعروف عندنا، ويبيعوا بإسمها، وطبعا مع عروض المراتب الهدية، اللي بيعلنوا عنهاعبر إحدي القنوات، قمنا بشرائها، ولما باظت واتقطعت وريحتها كانت مش كويسة، لان الخامات رديئة، ومكنتش أسفنج، وطلعت فل، اتصلنا علي الارقام، قالوا دا مقر بيع وليس المصنع، وللاسف ضاع علينا حقنا".





ضبط مصنع









فيما ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، مطلع العام الحالي، مصنع لإنتاج المراتب الإسفنجية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الخانكة، بعد ورود معلومات عن قيام المصنع بتصنيع مراتب إسفنجية مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية لبعض الشركات، وتم التحفظ على مستلزمات الإنتاج التى شملت 21320 قطعة مواد خام "مجهولة المصدر"، و41 مرتبة "منتج نهائي"، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.









دور البرلمان













فيما تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان موجهًا للحكومة، بشأن مصانع بير السلم التى تنتج المراتب "المغشوشة"، من خلال خامات مجهولة المصدر وتدون على منتجاتها أسماء وعلامات تجارية مغشوشة ومقلدة، مطالبا باتخاذ إجراءات حاسمة ضد عمليات الغش التجارى ومواجهة مصانع بير السلم والإعلانات الكاذبة.









مافيا الاعلانات









"الكثير من المواطنين يقبلون على شراء هذه "المراتب" ظنًا منهم أنها فرصة للتوفير لاسيما ورخص ثمنها وعدم وجود رقابة على الاعلانات الخاصة بها، فى حين أنها عملية نصب تؤدى إلى أضرار صحية لاحقة".. حسبما أوضح عضو البرلمان.









ألية الغش









وبرر ذلك بسبب إنتشار المئات من مصانع بير السلم" لتقليد الماركات الشهيرة والمعروفة بجودة خامتها عالميًا وأسعارها المرتفعة، واستخدام خامات رديئة للغاية، لتُباع بأسعار منخفضة وتلجأ هذه المصانع لإضافة كلمة إلى اسم الماركة الشهيرة كنوع من الغش التجارى فى محاولة لإقناع المستهلك بالانتماء إلى الأصلية، ولا تحوى اسفنجً من الأساس، ويتم وضع طبقة مما يسمى"الفِل" زهيدة الثمن، وتعمل على تبطينها بطبقة من الإسفنج الرقيقة للغاية، ووضع أسفلها "السوست"، والتى بالنهاية تمنحها الارتفاع المطلوب دون وضع طبقة الإسفنج التى تعد كمرحلة أساسية فى تصميم أى مرتبة



