مهرجان جمعية الفيلم يقدم لجنة التحكيم في الافتتاح.. تفاصيل

أعلن محمود عبد السميع، رئيس مهرجان جمعية الفيلم عن لجنة تحكيم المهرجان ويرأسها الناقد الكبير كمال رمزي وعضوية كل من المخرج هاني لاشين والمخرج محمد ابوسيف ومهندس الديكور فوزي العوامري وومدير التصوير وأستاذ معهد السينما د. محمد عسر وأستاذ المونتاج د. رحمة منتصر والناقدة ماجدة موريس وعلا الشافعي والناقد أسامة عبدالفتاح ومحمد الروبي.

يستمر المهرجان حتى الأول من فبراير ويكرم كل من الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله بإهدائه الدورة الـ 46 للمهرجان.

بالإضافة الي تكريم عدد من السينمائيين وهم المخرج الكبير داوود عبدالسيد والسيناريست وحيد حامد والموسيقار منير الوسيمي والفنان لطفي لبيب والممثلة جيهان فاضل ومهندس الديكور نهاد بهجت والناقد صلاح هاشم، كما تم اختيار النجمة سميحة أيوب لتكون ضيف شرف هذه الدورة، لمسيرتها الحافلة بالأعمال المسرحية والسينمائية والدرامية التي شهدتها في مشوار حياتها.

يُذكر أن الأفلام الثمانية سيتم عرضها بالمهرجان حسب ترتيب العرض التجاري، وهي "الضيف" للمخرج هادي الباجوري، و"نادي الرجال السري" للمخرج خالد الحلفاوي، و"الممر" للمخرج شريف عرفة، و"الفيل الأزرق 2" لمروان حامد، و"الكنز 2" للمخرج شريف عرفة، و"ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان، و"خيال مأتة" للمخرج خالد مرعي، وسيكون آخر فيلم سيتم عرضه "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.