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فن

رئيس جمعية الفيلم يوضح كيفية اختيار الأفلام المشاركة في المهرجان

السبت 25/يناير/2020 - 07:29 م
جمعية الفيلم
جمعية الفيلم
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محمد نحلة

افتتح محمود عبد السميع رئيس مهرجان جمعية الفيلم، اليوم السبت فعاليات الدورة 46 من المهرجان السنوى للسينما، بحضور المخرج السينمائي عمرو عبد العزيز، وخالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة وبدأ الحفل بالسلام الوطني، وأغنية "تسلمي يا مصر".

وألقى رئيس المهرجان، كلمة قال فيها إن المهرجان دائمًا يرفع شعار نحو سينما مصرية مصرية، موضحا كيفية اختيار الأفلام وقال انه يقوم بعمل استفتاء بين أعضاء الجمعية والنقاد وعدد من المتخصصين، وتم اختيار 8 أفلام للتنافس علي جوائز المهرجان من بين 33 فيلمًا عرضت تجاريًا خلال عام 2019.

يستمر المهرجان حتى 8 فبراير ويكرم كل من الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله بإهدائه الدورة الـ 46 للمهرجان.. إضافة إلى تكريم عدد من السينمائيين وهم  المخرج الكبير داوود عبدالسيد والسيناريست وحيد حامد والموسيقار منير الوسيمي والفنان لطفي لبيب والممثلة جيهان فاضل ومهندس الديكور نهاد بهجت والناقد صلاح هاشم، كما تم اختيار النجمة سميحة ايوب لتكون ضيف شرف هذه الدورة، لمسيرتها الحافلة بالأعمال المسرحية والسينمائية والدرامية التي شهدتها في مشوار حياتها.

يذكر ان  الأفلام الثمانية  سيتم عرضها بالمهرجان حسب ترتيب العرض التجاري، وهي "الضيف" للمخرج هادي الباجوري، و"نادي الرجال السري" للمخرج خالد الحلفاوي، و"الممر" للمخرج شريف عرفة، و"الفيل الأزرق 2" لمروان حامد، و"الكنز 2" للمخرج شريف عرفة، و"ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان، و"خيال مأتة" للمخرج خالد مرعي، وسيكون اخر فيلم سيتم عرضه "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.

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