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منوعات

شكوك بتسرب فيروس كورونا الجديد من معمل اختبارات للسارس بالصين

السبت 25/يناير/2020 - 07:58 م
صدى البلد
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أحمد شريف

حذر العلماء في عام 2017 من أن فيروس يشبه السارس يمكن أن يتسرب من مختبر أنشئ في ذلك العام في بمدينة ووهان الصينية ، لدراسة بعض أخطر مسببات الأمراض في العالم.


وبعد ثلاثه أعوام من إنشاء هذا المختبر، أصاب فيروس كورونا الشبيه بالسارس الآن أكثر من 800 حاله هناك ، وانتشر إلى 10 دول أخرى على الأقل وقتل 25 في ووهان والمقاطعات القريبة.


وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، قامت الصين بتركيب أول مجموعة مكونة من خمسة إلى سبعة أنواع من معامل البيولاب المصممة لتوفير أقصى درجات الأمان في مدينة ووهان في عام 2017 ، بغرض دراسة مسببات الأمراض الأكثر خطورة ، بما في ذلك فيروس إيبولا و فيروس السارس.


وكشفت الصحيفة إن فيروس السارس تسرب عدة مرات من مختبر في بكين ، وفقا لمقال لمجلة نيتشر.


وأوضحت الصحيفة البريطانية يقع مختبر ووهان الوطني للسلامة الأحيائية على بعد حوالي 20 ميلًا من سوق هوانان للمأكولات البحرية ، وتساءل البعض عما إذا كان مركز انتشار القيروس المفاجئ كان مصادفا لوجود المعمل أم لا ، فيما يعتقد المجتمع العلمي حاليًا أن الفيروس قد تحور عبر البشر وتقل إلى البشر من خلال اتصال الحيوان بالإنسان في السوق .


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