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أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل كهنة الإسكندرية بمركز لوجوس في وادي النطرون

السبت 25/يناير/2020 - 08:09 م
صدى البلد
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سامح سلام
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم السبت، مجمع كهنة الإسكندرية بمقر "مركز لوجوس" بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.


واحتضنت القاعة الرئيسية بـ "لوجوس" اللقاء وشرح قداسة البابا تواضروس الثاني فكرة بناء المقر البابوي وفكرة إنشاء المكتبة البابوية المركزية.


وألقى البابا تواضروس الثاني كلمة روحية بعنوان "الكاهن واكتشاف الطاقات"، وبعدها أجاب قداسته عن أسئلة واستفسارات الحضور.


واصطحب البابا تواضروس الثاني عقب الكلمة التى ألقاها الآباء الكهنة في عمل جولة شاملة بالمقر البابوي بكامل أقسامه بما فيها المكتبة البابوية المركزية.


حضر اللقاء من أعضاء المجمع المقدس الآباء الأساقفة العموم مسؤولو القطاعات الرعوية أصحاب النيافة الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) والأنبا ايلاريون (قطاع غرب الإسكندرية) والأنبا هرمينا (قطاع شرق الإسكندرية) إلى جانب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

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