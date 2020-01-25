انطلاق معسكر منتخب النسائية استعدادا لـ إياب المغرب بتصفيات إفريقيا

انطلق المعسكر الأخير لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة استعدادا لمواجهة منتخب المغرب في مباراة العودة المقرر لها 2 فبراير بمدينة سلا بالمملكة المغربية ضمن التصفيات الإفريقية.





ومن المقرر أن تتجه بعثة المنتخب الوطني برئاسة الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية للمغرب يوم الخميس المقبل 30 يناير .





وعين الاتحاد الافريقي طاقم تحكيم تونسي للقاء وجاء كالتالي درصاف القنواطي حكم ساحة وهدي افين مساعد أول ورحمة علواني مساعد ثاني وهادية عمارة حكم رابع ، ويراقب المباراة مريم طايل من موريتانيا.





وتضم قائمة المنتخب 22 لاعبة فرح سمير وحبيبه خالد والهام هاني ونادين غازي وليلي شريف ودانا ندي وهدي شكري ونادين شافعي ومروة طلعت وشروق ابراهيم وامل ناصر وندى الغريب وأميرة محمد وإيمان حسن ويارا ياسر وبسمه محمد وندي عماد وإسراء فرج ونادية رمضان وهنا وجيه ورنا هشام وهاجر احمد ومن المقرر أن تضم البعثة المتوجه للمغرب 19 لاعبة.





ويركز الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني ومصطفي منير المدرب العام وفايزة حيدر المدرب المساعد وباسم خيرت مدرب حراس المرمي على النواحي الخططية و طريقة اللعب بالإضافة إلي علاج الأخطاء التي ظهرت في مباراة الذهاب أمام المغرب من خلال محاضرات بالفيديو .





وبدأ المران اليوم بأداء تدريبات بدنية خفيفة ثم أداء بعض الجمل التكتيكية وخضعت هدي شكري ونادين غازي لتدريبات فردية تحت قيادة الدكتور أحمد بسيوني طبيب المنتخب والدكتورة هبه فهمي أخصائي العلاج الطبيعي للإصابة بإجهاد عضلي.





ومن المقرر أن يتدرب الفريق على فترتين صباحية ومسائية بداية من غدا الأحد



