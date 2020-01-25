اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين اللبنانيين والقوى الأمنية قرب مقر الحكومة

وبرر عدد من المتظاهرين الدخول في مواجهات مع القوى الأمنية، في ضوء أن التظاهرات والاحتجاجات عمت البلاد لمدة 3 أشهر بصورة سلمية بالكامل، غير أن هذه السلمية قوبلت بتجاهل تام من قبل قوى السلطة التي أعادت استنساخ الحكومة السابقة التي أُسقطت تحت وطأة المظاهرات الحاشدة، ورفض تلك القوى تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلين، مشيرين إلى أن هذه التصرفات التي أقدموا عليها هي من قبيل ما وصفوه بـ "العنف الثوري" المشروع.