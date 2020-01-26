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رياضة

مجدي عبد الغني يكشف عن أشيك لاعب في الأهلي وأول هدية من والده .. فيديو

الأحد 26/يناير/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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يسرى غازى
كشف مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين عن هوية أشيك لاعب في النادي الأهلي إضافة إلى أول هدية تلقاها من الراحل والده ساهمت في تغيير حياته من الناحية الكروية. 

قال البلدوزر عبر ندوة صدى البلد: لم يعارض أحد في عائلتي أن أكون لاعب كرة القدم وفوجئت عندما طلبت من والدي شراء جزمة أديداس لابلاتا أنه اشترى لي جزمة أديداس لابلاتا نمرة واحد فى السبعينيات ثمنها 70 جنيه.

تابع: الموظف فى المصالح الحكومية فى ذلك التوقيت كان يحصل على راتب شهري 15 جنيه واشفقت على والدي لكن حالنا كان ميسور فى ذلك الوقت ولم يكن فارقا معى الثمن لكن الذي أثر بي الموقف نفسه لأن والدي لم يشتري جزمة رخيصة كى أمارس بها لعبة كرة القدم.

أضاف: حسام البدري زميل الملاعب ابن ناس ووالده كان دكتور من السويس وكان شيك لكنه كان لاعب عنيف ويقوم بتعويض النواحي المهارية باللجوء إلى العنف مع المنافسين. 
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