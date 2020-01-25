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أخبار العالم

حقيقة انتشار فيروس كورونا في روسيا

السبت 25/يناير/2020 - 11:11 م
الصحة الروسية تكشف
الصحة الروسية تكشف حقيقة انتشار كورونا في البلاد
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رحيم يسري
أكدت وزارة الصحة الروسية عدم تسجيل أي مصابين بالنوع الجديد لفيروس "كورونا" في أراضي البلاد.

وأشارت الورازة إلى وجود 7 حالات للإصابة بالسلالة، بينها وفاة، في مناطق صينية على حدود روسيا.

وذكر نائب وزير الصحة الروسي، أوليج سالاجاي، في بيان "حتى الساعة 21:00 من يوم 25 يناير لم يتم في روسيا تحديد أي حالات مؤكدا وجود الية اختبارية للإصابة بالأمراض الناجمة عن النوع الجديد من فيروس كورونا".

وأضاف "سجلت في مناطق صينية واقعة على الحدود مع روسيا 7 حالات إصابة بمثل هذه الأمراض، بينها حالة وفاة واحدة".
 

كانت السلطات الروسية نقلت 7 صينيين من فندق إلى مستشفى في موسكو للاشتباه في إصابتهم بمرض تنفسي حاد.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد حول العالم إلى 1400 حالة، وفقا لشبكة "سي ان ان" الأمريكية.

وقالت الشبكة إن هناك حالة واحدة جديدة في هوبي وحالتين جديدتين في هاينان مما رفع العدد الإجمالي في للمصابين في  اتلصين إلى 1362 حالة.

كانت الصين أغلقت حوالي 15 مدينة مع استمرار انتشار فيروس كورونا القاتل حول العالم.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم "السبت" إن السيطرة على الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس (كورونا الجديد) والوقاية منه، هي المهمة الرئيسية الأولى للبلاد في المرحلة الحالية.
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