عقب ظهوره في كثير من الدول .. طرق الوقاية من فيروس كورونا .. شاهد

قال الدكتور عبد الهادي مصباح استشاري المناعة والتحاليل، إن مرض كورونا جاء من مجموعة كورونا فيروس وهى فيروسات إنتاجيةمن ضمنها فيروس البرد وغيرها الكثير.





وأضاف الدكتور عبد الهادي مصباح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن فيروس كورونا مرض خطير ويقتل حوالى 35% من المصابين به وهذه نسبة عالية.





وتابع استشاري المناعة والتحاليل، أن طرق انتقال فيروس كورونا ما زالت تحت البحث والدراسة الحالية للتعرف عليها ومعرفة تجنب انتشار تلك الفيروس بين الشعوب.





وأوضح الدكتور عبد الهادي مصباح، ان طرق الوقاية من فيروس كورونا هي نفس طرق الوقاية من الانفلونزا بحد كبير.





واشار إلى أن، الانفلونزا مرض ليس بسيط كما يظنه البعض وان المرض كان سببا وفاة 62 ألف شخص في الولايات المتحدة فى العام الماضي.