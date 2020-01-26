AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عقب ظهوره في كثير من الدول .. طرق الوقاية من فيروس كورونا .. شاهد

الأحد 26/يناير/2020 - 06:04 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الدكتور عبد الهادي مصباح استشاري المناعة والتحاليل، إن مرض كورونا جاء من مجموعة كورونا فيروس وهى فيروسات إنتاجيةمن ضمنها فيروس البرد وغيرها الكثير.

وأضاف الدكتور عبد الهادي مصباح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن فيروس كورونا مرض خطير ويقتل حوالى 35% من المصابين به وهذه نسبة عالية.

وتابع استشاري المناعة والتحاليل، أن طرق انتقال فيروس كورونا ما زالت تحت البحث والدراسة الحالية للتعرف عليها ومعرفة تجنب انتشار تلك الفيروس بين الشعوب.

وأوضح الدكتور عبد الهادي مصباح، ان طرق الوقاية من فيروس كورونا هي نفس طرق الوقاية من الانفلونزا بحد كبير.

واشار إلى أن، الانفلونزا مرض ليس بسيط كما يظنه البعض وان المرض كان سببا وفاة 62 ألف شخص في الولايات المتحدة فى العام الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في يوم الإيدز العالمي.. اعرف مراحل المرض الثلاث

يوم الإيدز العالمي.. 10 أعراض شبيهة بـ الإنفلونزا.. 3 مراحل لتطور المرض.. 4 طرق وقائية أبرزها تجنب الإبر.. واحذر أدوات طبيب الأسنان

أصبح مثل السكر والضغط.. طبيب: الإيدز سهل السيطرة عليه بالعلاج ..فيديو

تم القضاء عليه عام 1980.. تعرف على الفرق بين فيروس الجدري الجديري المائي.. الإصابة بالأول تسبب تشوهات.. والانتقال المباشر يعتبر الأخطر.. وبهذه الطريقة يتم الوقاية منه وعلاجه

آخرها الكورونا.. أمراض مميتة تشبه الإنفلونزا

حول الصين لـ سجن كبير .. كل ما تريد معرفته عن فيروس كورونا أعراضه وأسبابه

ترشيحاتنا

كندا تعلن عن أول إصابة بـ فيروس كورونا

غادة عبد الرازق بملابس النوم في كواليس "حفلة 9"

سر حضور صامويل إيتو مباراة الزمالك ومازيمبي في أبطال إفريقيا

هل الحجامة موجودة في الشريعة الإسلامية؟

عقب ظهوره في كثير من الدول .. طرق الوقاية من فيروس كورونا .. شاهد

الخطيب ومرجان يعزّيان في كبير مشجعي الأهلي بالإمارات .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مشاهير هوليوود .. رشدي أباظة وفنانو زمان يشاركون في تحدي دوللي الجديد

شخصيتك في كل تطبيق .. #dollypartonchallenge تحد جديد بين المشاهير يضرب مواقع التواصل.. صور

مأساة تهز الأردن .. دفاية تقتل أسرة كاملة من 6 أفراد