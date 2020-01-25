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توك شو

جودة عبدالخالق: ذهبت حلف يمين الوزراء في تاكسي .. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 11:20 م
الدكتور جودة عبدالخالق
الدكتور جودة عبدالخالق
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حمزة شعيب
روى الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن الأسبق، كواليس حلف اليمين فى حكومة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، قائلا:"روحت بتاكسي والسائق لما عرف اتخض".

وتابع "عبدالخالق"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، :"جماعة الإخوان توسمت فى عصام شرف الطاعة والولاء ولكنه كان رجل نزيه، منوها إلى أن القيادى الإخوانى محمد البلتاجي حاول تصدر المشهد خلال حكومة "شرف".

ولفت وزير التضامن الأسبق إلى أنه تقدم بإستقالته لـ عصام شرف بسبب إعترؤاضه على سياسية الإخوان وقتها من طريقة إعداد الإخوان للإنتخابات البرلمانية ومن ثم الرئاسية.

وأشار إلى أن حكومة كمال الجنزورى كانت اكثر جدية من حكومة عصام شرف، موضحا:"شرف كان لايحب المواجهة فهو مسالم بطبعه".
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