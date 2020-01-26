المقاولون: أيمن حفني جاهز للمشاركة أمام طنطا بـ الدوري.. فيديو

أكد محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، أن أيمن حفني الوافد الجديد جاهز للمشاركة أمام طنطا اليوم الأحد بالدوري.



وقال عادل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " أيمن حفني قريب جدا من المشاركة في مباراة طنطا بالدوري وفق رؤية الجهاز الفني".

وتابع: اللاعب في حالة بدنية جيدة ولدية روح عالية للمشاركة في المباريات.

وأردف: المقاولون يستحق أن يكون في المقدمة دائما بتاريخه ولاعبيه.

واختتم: الجهاز الفني للمقاولون واللاعبون لديهم الرغبة في اللعب ببطولات أفريقيا الموسم المقبل.