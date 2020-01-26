بعد مشاهير هوليوود .. رشدي أباظة وفنانو زمان يشاركون في تحدي دوللي الجديد

بعد الضجة التي أثارها تحدي دوللي بين مشاهير هوليوود منذ أن نشرت مصممة الدعاية الأمريكية دوللي بارتون، الأسبوع الماضي صورة لها في 4 مظاهر وملابس مختلفة، كتبت فوقها "ابحث عن امرأة يمكنها فعل هذه الـ4 أشياء".





يتصدر التحدي الجديد اليوم التريند العربي بعد مشاركة فنانين زمان بصورهم بواسطة ام جي بيكسل، وقد كانت صورة دوللي في الأساس عبارة عن دعاية لمواقع التواصل الاجتماعية "فيسبوك- انستجرام- لينكد إن- وتيندر"، لكن دوللي برعت في جعل دعاياها المميزة تجتاح السوشيال ميديا بطريقة لا تصدق.





وضعت دوللي صورة لها كتبت عليها فيسبوك وقد ظهرت فيها بشخصية امرأة شابة عادية ترتدي الملابس الكاجوال، وصورة أخرى للتعبير عن موقع التواصل الوظيفي لينكد إن، وهي ترتدي ملابس رسمية عملية.





بينما أرفقت صورة على موقع الصور والفيديوهات انستجرام للتعبير عن موهبتها في العزف حيث وقفت ممسكة جيتارًا، أما الأخيرة فكانت من نصيب تيندر حيث ارتدت ملابس "أرنب" مثيرة".





ومنذ ذلك الحين اجتاح هذا التحدي مواقع التواصل الاجتماعية بين مشاهير هوليوود الذين نشروا صورهم على خطى دوللي تحت هاشتاج #dollypartonchallenge مما جعل الهاشتاج يتصدر التريند في انستجرام والمواقع الأخرى.





تفنن مشاهير هوليوود في نشر صورهم الشخصية تحت التحدي الجديد الذي يوضح "كيف يختلف الشخص من تطبيق لآخر"، شارك في التحدي "مايلي سايرس"، "أوبرا وينفري"، "ويل سميث"، "ريا أبي راشد".





وعلى صعيد آخر قام المصمم الشهير "Mgpixe" المختص بإنتاج صور معدلة لفنانين وفنانات زمان، بنشر صور لفنانين زمان "عمر الشريف"، "فاتن حمامة"، "رشدي أباظة"، "سعاد حسني" و"فريد شوقي" وغيرهم، من أجل المشاركة في تحدي دولي الجديد.



